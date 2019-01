Neznanec poskušal oropati trgovino v Vipavi

Vipava, 22. januarja - Policiste Policijske uprave Nova Gorica so v ponedeljek obvestili o poskusu ropa trgovine v Vipavi. Doslej še neznani storilec je najprej med nakupovalnimi policami izbral nekaj izdelkov in se nato napotil proti blagajni. Tam je od uslužbenke zahteval gotovino in svojo grožnjo podkrepil z večjim nožem. Blagajničarka ga je prepodila s kričanjem.