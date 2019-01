Barcelona, 23. januarja - Mineva 30 let od smrti španskega slikarja in kiparja Salvadorja Dalija. Dali velja za enega najpomembnejših nadrealističnih slikarjev. Poleg tega je bil medijsko in trgovsko zelo spreten umetnik, ki je znal ustvariti in gojiti kult o svojem geniju. Med njegovimi najbolj znanimi slikami so Stopljeni čas, Goreča žirafa in Skušnjava sv. Antona.