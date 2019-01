Pri vlogah za zaposlovanje tujcev odpravili večje zaostanke

Ljubljana, 23. januarja - Stanje na področju zaposlovanja in dela tujcev se je močno izboljšalo in poteka tekoče, ugotavljajo na ministrstvu za delo. Konec lanskega septembra je bilo nerešenih zadev 6662, v torek pa 2957. Zavod za zaposlovanje je namreč kadrovsko okrepil to področje in večjih zaostankov ne beleži več.