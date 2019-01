Azijske borze z negativnimi gibanji v nov trgovalni teden

Tokio, 22. januarja - Azijske borze so teden začele neenotno. Vlagatelji so previdni in ostajajo pozorni na nadaljnje korake okoli brexita in obnove proračunskega financiranja vlade v ZDA, hkrati pa upajo na napredek v trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.