Aretirali vodjo varnosti dogodka, na katerem je bil umorjen župan Gdanska

Varšava, 21. januarja - V okviru preiskave umora župana Gdanska Pawla Adamowicza so aretirali vodjo varnosti na dobrodelnem dogodku, na katerem je bil 13. januarja župan smrtno ranjen. Kot so danes sporočili iz tožilstva, so ga prijeli, ker je lagal o okoliščinah napada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.