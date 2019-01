Zimski obisk gora od pohodnika zahteva več izkušenj in opreme

Ljubljana, 22. januarja - Nedavno sneženje je že nekoliko odebelilo snežno odejo v slovenskem sredogorju in visokogorju. Še izdatneje se bo ta predvidoma odebelila v prihodnjih dneh, ko je ponovno pričakovati sneženje. Zimski obisk gora marsikomu predstavlja posebno doživetje in izziv, vendar pa od pohodnika zahteva tudi bistveno več pozornosti, izkušenj in opreme.