Pred 170 leti se je rodil August Strindberg

Stockholm, 22. januarja - Danes mineva 170 let od rojstva priznanega švedskega dramatika in pisatelja Augusta Strindberga. Veljal je za glavnega predstavnika švedskega naturalizma, v dramskih delih pa za predhodnika ekspresionizma in nadrealizma. Med njegova najbolj znana dela sodijo drame Oče, Gospodična Julija, Upniki in V Damask.