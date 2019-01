Za direktorja Rižanskega vodovoda 13 prijav

Koper, 21. januarja - Na razpis za direktorja Rižanskega vodovoda je do danes prispelo 13 prijav, so za STA pojasnili na Mestni občini Koper. Dokončno število prijav bo sicer znano v naslednjih dneh, saj obstaja možnost, da je bila pošta priporočeno oddana na bencinskem servisu in da je na občini do danes še niso prejeli.