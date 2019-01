Merklova in Macron bosta s podpisom okrepila prijateljstvo med državama

Berlin/Pariz, 22. januarja - Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron bosta danes v nemškem Aachnu podpisala novo pogodbo o sodelovanju med Nemčijo in Francijo. S tem bosta na 56. obletnico sklenitve elizejske pogodbe potrdila nov dogovor o prijateljstvu in krepitvi že tako tesnih odnosov med državama.