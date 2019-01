Tedenska napoved - rekreacija od 22. do 28. 1.

Ljubljana, 21. januarja - Tedenski koledar športno rekreativnih dogodkov po Sloveniji v obdobju od 22. do 28. januarja.

IZBRANI DOGODKI

14. dobrodelno kolesarjenje z Markom Balohom

V pripravah na svojo deseto kolesarsko dirko čez Ameriko Marko Baloh štirinajstič organizira dobrodelno kolesarjenje. Lahko se mu pridružite za eno uro ali več (ali manj) in darujete za Zvezo prijateljev mladine. Dogodek se bo začel v petek, 25. januarja, ob 12. uri v ŠC Millenium. Informacije: www.btc-city.com/clanek/9187/9-dobrodelno-kolesarjenje-z-markom-balohom

Ledena trofeja 2019

Na pravljičnem presihajočem jezeru Ledine v Ratečah se obeta prava hokejska senzacija. V soboto, 26. januarja, se bo na ledenem jezeru trlo ljubiteljskih in klubskih hokejistov, ki se bodo borili za en cilj - osvojitev Ledene trofeje. Rdeča nit dogodka je hokej na prostem, ki vsem udeležencem nudi edinstveno in pristno doživetje športa ter narave. Poleg hokejskega tekmovanja bo tudi zelo pester spremljevalni program za družine. Informacije: www.ledenatrofeja.si

KOLEDAR

TOREK, 22. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 23. januarja

BREŽICE - Cirnik (354 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

MARIBOR - Bodifit Athlete competition; fitnes. Informacije: http://bodifit.net/atlet/

ČETRTEK, 24. januarja

LJUBLJANA - Mlačca; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

PETEK, 25. januarja

LJUBLJANA - 14. dobrodelno kolesarjenje z Markom Balohom; kolesarstvo - sobno. Informacije: www.btc-city.com/clanek/9187/9-dobrodelno-kolesarjenje-z-markom-balohom

LJUBLJANA - Tek.si tečaji teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.tek.si

ČRNA NA KOROŠKEM - Nočni slalom za Pokal kralja Matjaža; alpsko smučanje. Informacije: www.skcrna.si

MARIBOR - Začetni zimski tečaj Varno v zasnežene gore; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Začetni zimski tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

SOBOTA, 26. januarja

LJUBLJANA - Mali Golak (1495 m); turno kolesarstvo. Informacije: Gregor Rihar, 041 211 693, grega@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Škabrijel (636 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/skabrijel-646-m-26-01-2019

LJUBLJANA - Strasskopf (Avt, 2401 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Velika Mojstrovka (2365 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Jezersko, Dolgi hrbet; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Nad Šitom glava (2087 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Osolnik (858 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 2. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Tečaj potapljanja na vdih; potapljanje. Informacije: www.apnea.si/aktivnosti/?fbclid=IwAR01Lsj72I9mgry6ivCKGLWVmOXyxDW6nIs7uGN89ciDe9ouLwyjzgZeciQ#zacetni

BREŽICE - 21. ekipni turnir; namizni tenis. Informacije: www.sdsusica.si

BREŽICE - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CERKNO - 42. partizanske smučine Cerkno - 45; alpsko smučanje.

GORNJI GRAD - Vseslovenska tekma starodobnih smučarjev Bočna 2019; alpsko smučanje. Informacije: www.gornji-grad.si

IDRIJA - Pokal SLOvenSKI maratoni 2019: Maraton Vojsko; tek na smučeh. Informacije: www.tsk-idrija.si

JEZERSKO - 24. turnosmučarsko tekmovanje, 22. memorial Luke Karničarja in Rada Markiča; turno smučanje. Informacije: www.grzs.si

KRANJSKA GORA - Lions Ski Open 2019; alpsko smučanje. Informacije: www.lionsbledgolf.si

MARIBOR - Delavnica nudenja prve pomoči v zimskih gorah; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Enodnevna delavnica Varno v zasnežene gore; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Delavnica Krpljanja; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

NOVO MESTO - S cvičkom med vinogradi; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

OTOČEC - 25. pohod S cvičkom med vinogradi; pohodništvo. Informacije: www.otocec.si

POKLJUKA - 27. smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstvenikov; tek na smučeh. Informacije: www.strelica.si

SEŽANA - Šilentabor (751 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ZREČE - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

SORICA - Pokal Slovenije v rekreativnem sankanju: Pokal Domel; sankanje - naravne proge. Informacije: gašper potočnik, 040 125 360, dusovc@gmail.com; www.sankanje.com

RATEČE - Ledena trofeja 2019; hokej na ledu. Informacije: www.ledenatrofeja.si

NEDELJA, 27. januarja

LJUBLJANA - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Polhograjski dolomiti; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pd-rtv-vabi-v-polhograjske-dolomite-v-nedeljo-27-januarja-20.html

CELJE - Sveti Jošt (847 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DOMŽALE - Turni smuk za začetnike; turno smučanje. Informacije: www.pdd.si

KAMNIK - Zimska tura; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJ - Kranjska zimska tekaška liga 2018/19: Sv. Jošt; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/kztl/

PRESERJE - Dolina Glinščice (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

VOJNIK - Gams safari 2018/19: tek na Kislico; tek. Informacije: www.sd-socka.si

DOL PRI LJUBLJANI - Zasavski tek 2019; tek na smučeh. Informacije: www.tskjubdol.si

SORICA - Pokal Slovenije v rekreativnem sankanju: Pokal Drauh; sankanje - naravne proge. Informacije: Gašper Potočnik, 040 125 360, dusovc@gmail.com; www.sankanje.com/

BREZOVICA - Na Vrhniko po Ašičevi poti; pohodništvo. Informacije: http://ticinlokvanj.blog.siol.net

LOŠKA DOLINA - Zimski vzpon na Gornje Poljane (1065 m); pohodništvo. Informacije: www.loskadolina.info

NOVA VAS NA BLOKAH - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.drustvo-sovica.si

PONEDELJEK, 28. januarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

MARIBOR - Turnir; kegljanje na ledu. Informacije: www.mopa.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si