Direkcija izbrala izvajalce za posodobitev proge med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami

Ljubljana, 21. januarja - Direkcija za infrastrukturo je v sklopu projekta modernizacije in nadgradnje železniške proge med Celjem in Zidanim Mostom oddala dela za nadgradnjo odseka med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom. V skupini izbranih izvajalcev so med drugim Kolektor CPG, Pomgrad in SŽ - Železniško gradbeno podjetje. Dela naj bi izvedli za 77,7 milijona evrov.