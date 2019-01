V polfinalu pokala Ljubljančani in Koprčani ter Hopsi in Helios

Ljubljana, 21. januarja - V košarkarskem pokalnem tekmovanju se bosta v polfinalu pomerila Sixt Primorska in Petrol Olimpija ter Hopsi Polzela in Helios Suns, je odločil današnji žreb. Organizatorji so še sporočili, da bo zaključni turnir tekmovanja pokal Spar v Kopru 16. in 17. februarja.