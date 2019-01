Na Ptuju skupno usposabljanje članov Slovenske vojske in ameriških letalskih sil

Ptuj, 22. januarja - Danes in v četrtek bo na Ptuju potekalo skupno usposabljanje slovenskih in ameriških pripadnikov zračne obrambe. Usposabljanje poteka v okviru načrta dvostranskih aktivnosti med slovensko in ameriško vojsko, njegov namen pa je širjenje možnosti delovanja helikopterskih posadk, so sporočili iz Slovenske vojske.