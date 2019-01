Izrael z novim letališčem dohiteva rast turizma

Tel Aviv, 21. januarja - Severno od priljubljenega izraelskega letovišča Eilat ob Rdečem morju so danes odprli novo mednarodno letališče Ramon, s katerim se država odziva na vse večji obisk turistov. To je drugo mednarodno letališče v Izraelu poleg močno obremenjenega letališča Ben Gurion v Tel Avivu in bo nadomestilo dosedanji letališči Eilat City in Ovda.