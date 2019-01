Znane tri lokacije za možni letošnji začetek del na hitri cesti proti Koroški

Slovenj Gradec, 21. januarja - Projektanti hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec so na današnjem sestanku v Slovenj Gradcu predstavili tri možne lokacije na tem odseku tretje razvojne osi, kjer bi lahko pospešili postopke in prva dela na najmanj eni lokaciji začeli že letos. Na Koroškem so s predstavljenim zadovoljni, mladinska iniciativa je možni protest zamrznila.