Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih lani višje

Ljubljana, 21. januarja - Cene industrijskih proizvodov so se lani v povprečju povečale za 1,4 odstotka. Najbolj ali za 6,5 odstotka so se povečale v oskrbi z električno energijo, medtem ko so se najbolj ali za 9,7 odstotka zmanjšale v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov, je danes sporočil statistični urad.