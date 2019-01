Hrvaško ustavno sodišče zavrnilo pritožbi konservativnih referendumskih pobud

Zagreb, 21. januarja - Hrvaško ustavno sodišče je danes objavilo, da so zavrnili pritožbi konservativnih državljanskih pobud Resnica o istanbulski in Ljudstvo odloča zaradi vladne zavrnitve postopka za izvedbo referendumov o odstopu od istanbulske konvencije in spremembi volilne zakonodaje. Kot so pojasnili, vlada ni kršila nobenega zakona niti ustave.