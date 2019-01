Unicef poziva k zaščiti otrok beguncev in migrantov, ki po morskih poteh bežijo v Evropo

Ljubljana, 21. januarja - V prvih dveh tednih letos je prek morja in v temperaturah pod lediščem v Evropo, na obale Grčije, Italije in Španije, prispelo več kot 400 otrok, povprečno 29 dan. Sklad ZN za otroke (Unicef) je zato danes evropske vlade pozval, naj se dogovorijo o enotnem regionalnem pristopu za boljšo zaščito begunskih in migrantskih otrok.