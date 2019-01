Dnevnik o (ne)prodaji Pro Plusa (21. 1.)

Ljubljana, 21. januarja - Anja Hreščak v komentarju Dobra novica piše o tem, da družba United Group, ki je v Sloveniji lastnica komunikacijskega operaterja Telemach, ne bo kupila medijske družbe Pro Plus, pod katero program oddajata televiziji Pop TV in Kanal A, kar je dobra novica, saj so si od te naložbe obetali zgolj monopolni položaj na tržišču.