Azijske borze z rastjo

Tokio, 21. januarja - Azijske borze so trgovalni teden začele z rastjo. Vlagatelji so optimistični, da bi lahko prišlo do napredka v ameriško-kitajskih trgovinskih pogovorih. Vpliv podatkov o kitajski rasti BDP na borzno trgovanje je bil omejen, ker so bile številke v okviru pričakovanj, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.