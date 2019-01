V napadu na oporišče v Maliju ubitih več pripadnikov mirovnih sil ZN

Gao, 20. januarja - V napadu domnevnih islamskih borcev na severu Malija je bilo ubitih več pripadnikov mirovnih sil Združenih narodov, so potrdili v organizaciji. Kot so navedli, so oporišče Aguelhok na severovzhodu države napadli z več oklepnimi vozili in pri tem ubili vsaj osem pripadnikov modrih čelad iz Čada, več pa so jih ranili.