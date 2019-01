Zmaga Chapuisu, Flisar deseti

Are, 20. januarja - Nekdanji olimpijski in svetovni prvak ter zmagovalec svetovnega pokala Francoz Jean Frederic Chapuis je bil najboljši na drugi tekmi v smučarskem krosu v Idre Fjallu. V finalu je premagal Avstrijca Daniela Traxlerja, Švicarja Romaina Detraza in Šveda Victorja Oehlinga Norberga. Filip Flisar je zasedel deseto mesto.