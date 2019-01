Flisar izpadel v četrtfinalu

Are, 20. januarja - Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je na drugi tekmi svetovnega pokala v švedskem Idre Fjallu nastopil nekoliko bolje kot na sobotni prvi tekmi. Prišel je do četrtfinala, v katerem pa sta ga premagala vodilni v svetovnem pokalu Francoz Bastien Midol in Švicar Jonas Lenherr, četrto mesto v skupini je zasedel Kanadčan Kevin Drury.