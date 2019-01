Silovita eksplozija v Damasku zahtevala žrtve

Damask, 20. januarja - Blizu obveščevalne službe v Damasku je danes odjeknila silovita eksplozija, ki je zahtevala več smrtnih žrtev in ranjenih. Nacionalna televizija poroča, da bi lahko šlo za teroristični napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odkar so vladne sile lani zavzele predmestja, ki so bila do tedaj v rokah upornikov, so sicer tovrstni napadi redki.