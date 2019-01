Unesco razglasil Rio de Janeiro za svetovno prestolnico arhitekture leta 2020

Pariz/Rio de Janeiro, 20. januarja - Z Unesca so sporočili, da bo Rio de Janeiro v Braziliji prvo mesto, ki bo leta 2020 nosilo naziv svetovno mesto arhitekture. Ob številnih dogodkih bo tam potekal tudi svetovni kongres Mednarodnega združenja arhitektov (UIA). Arhitekti, urbanisti in umetniki bodo spregovorili o arhitekturni dediščini in modernem razvoju mest.