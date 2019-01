Odbojkarski derbi spet ACH Volleyju

Ljubljana, 19. januarja - Odbojkarji ACH Volleyja so premoč na slovenskih igriščih potrdili tudi na derbiju 12. kroga, v katerem so v Kamniku gladko s 3:0 premagali Calcit Volley, drugo najuspešnejše slovensko moštvo zadnjih let. Do zmage sicer niso prišli povsem z lahkoto, saj so bili nizi dokaj izenačeni, posebej prvi.