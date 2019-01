O prvem mestu odločala desetinka točke, Slovenci tik pod stopničkami

Zakopane, 19. januarja - Nemški skakalci so zmagali na ekipni tekme svetovnega pokala v Zakopanah. Zbrali so 1157,5 točke, le desetinko več kot drugouvrščeni Avstrijci. Tretji so bili Poljaki (1117,2), četrti pa Slovenci (1103,8), ki so v drugi seriji pridobili eno mesto.