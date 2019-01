Marseille, 19. januarja - Slovenska rekorderka Agata Zupin (Velenje) je v finalu na prvem sredozemskem dvoranskem atletskem prvenstvu do 23 let v francoskem Miramasu zasedla tretje mesto v teku na 400 metrov z ovirami (55,83 sekunde). Pred njo sta bili Francozinji Karyl Amaro (54,76) in Kellya Pauline (55,10).