Jubilejne, 10. stopničke za Marguča

Zreče, 19. januarja - Slovensko čast na domači tekmi svetovnega pokala deskarjev na snegu v paralelnem veleslalomu je reševal Rok Marguč. Izkušeni Celjan je zasedel tretje mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v letošnji sezoni in tudi najboljša na Rogli nasploh. Skupno so zanj to bile jubilejne desete stopničke na tekmah svetovnega pokala.

Marguč je v kvalifikacijah zasedel sedmo mesto, nato premagal Italijana Aarona Marcha, mladega Rusa Dimitrija Loginova, ko je že bilo videti, da mu je sreča povsem naklonjena, pa ga je v zadnjih nekaj vratcih zaustavil novinec v svetovnem pokalu Italijan Daniele Bagozza, ki doslej še nikoli ni nastopil v izločilnih bojih. Da pa je vendarle izpolnil svojo željo in se uvrstil na zmagovalni oder, pa je Slovenec v malem finalu premagal olimpijskega prvaka in zmagovalca lanskega svetovnega pokala Švicarja Nevina Galmarinija.

"V bistvu sem se letošnje tekme lotil, kot sem se jo, in to je bil sigurno recept. Nisem imel nekih velikih pričakovanj, rekel sem si, da tukaj še nikoli nisem nič naredil, stal na stopničkah, očitno je bil to recept, da pridem na oder za zmagovalce. Zelo sem vesel, zelo dobro sem vozil, vršil pritisk na tekmovalce že na začetku, da so delali napake. Tudi proti Bagozzi sem dobro peljal, a je bila žal modra proga vseeno pol sekunde hitrejša. Presrečen sem, da sem na tej moji Rogli končno enkrat nekaj naredil," je bil prešerno razpoložen 32-letni Marguč, ki se je razgovoril tudi o poeziji, ki je po njegovem mnenju bistveni del tega športa.

"Poezija je to, da skupaj prihajamo dol v cilj, da so to dvoboji, na katerih lahko zmagaš tako na boljši kot slabši progi, da nujno ne zmaga tisti, ki izbira progo, da so to dvoboji do konca, do cilja, da je napetost do konca. To je lepota tega športa, ne pa to, da nekdo pade in da drugi ne pride do cilja," je dejal Celjan, ki pravi, da bo nadaljevanje sezone zdaj lažje. Pohvalil je tudi organizatorje, da so uspeli pripraviti prizorišče, na kateri se je dalo na obeh progah doseči dober rezultat.

Finale najboljših dveh je bil povsem italijansko obarvan, Edwin Coratti je premagal Bagozzo in se zmage v svetovnem pokalu veselil drugič v karieri.

V izločilnih bojih najboljših 16 tekmovalcev je od Slovencev nastopil le Marguč. Tim Mastnak je bil v kvalifikacijah 29., potem ko je bil v prvi kvalifikacijski vožnji celo najhitrejši, Košir 32., Črt Ikovic 43. in Jernej Glavan 56., v ženskih je bila Gloria Kotnik diskvalificirana, Sara Goltes pa je zasedla 26. mesto.

Košir, ki je imel na Rogli edini od Slovencev v preteklosti že uvrstitve na stopničke, se ni uspel prilagoditi razmeram na progi, kot pravi očitno ni tako dobro pripravljen. Izpostavil je razmere, ki so vladale na progi zaradi novozapadlega snega. "Danes je bilo najtežje ugotoviti, ali te bo na količku čakal mehek sneg, ali bo ledeno, ker je bila vidljivost slaba. En meter okoli količkov je bil mehek sneg, okrog količkov pa leden, to se je ves čas menjalo. V tem obdobju moje vožnje niso tako zanesljive, nisem tako samozavesten, kot sem bil v najboljših letih, ampak ravno danes sem si želel odskočiti ven iz teh težav," bo moral Tržičan na boljše nastope še malo počakati.

"Imela sem zelo visoka pričakovanja, a žal nisem uspela izpolniti cilja, ki sem si ga zadala. Ta je bil, da odpeljem od starta do cilja, kot sem si zadala. Ni mi šlo po načrtnih, potem sem spremenila linijo in sem začela voziti bolj naravnost, kar se mi je potenciralo čez celo progo in na koncu žal nisem več ujela vrat," pa je misli strnila Kotnikova.

Pri ženskah je za svojo tretjo zmago v karieri Nemka Selina Jörg premagala Rusinjo Natalijo Soboljevo, nemški uspeh je s tretjim mestom dopolnila Cheyenne Loch.

Pred svetovnim prvenstvo v Park Cityju se bodo tekmovalci podali še v Moskvo, kjer bo 26. januarja paralelni slalom.