Na Hrvaškem aretirali tihotapca ljudi iz Slovenije

Pulj, 19. januarja - Hrvaška policija je danes po večurnem intenzivnem iskanju na območju Huma v Istri aretirala 26-letnega slovenskega državljana, ki je tihotapil nezakonite migrante in napadel policista. Privedli so ga na policijsko postajo v Buzetu in zoper njega uvedli kriminalistično preiskavo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.