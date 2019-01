Zakopane, 19. januarja - Nemški skakalci vodijo po prvi seriji ekipne tekme svetovnega pokala v Zakopanah. Zbrali so 583,9 točke, drugi so Avstrijci s 574,9 točke, tretji pa Norvežani s 560,0 točke. Slovenija je peta (541,7), na četrtem mestu pa so domačini Poljaki s 552,7 točke.