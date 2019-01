Pivčeva v Berlinu poudarila pomen digitalizacije za boljše kmetovanje

Berlin, 19. januarja - Digitalizacija v kmetijstvu je eno najpomembnejših področij v pripravi nove strategije kmetijstva. Glavni cilj je izboljšati različne pristope in modele kmetovanja, tako da bomo z manj surovinami, energije in dela izboljšali kakovost in količino pridelkov, je na vrhu kmetijskih ministrov danes v Berlinu dejala ministrica Aleksandra Pivec.