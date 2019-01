Kaj je HPV?

Ljubljana, 20. januarja - Človeški papiloma virusi, ki jih označujemo s kratico HPV, so virus, ki živijo v koži in sluznicah ljudi. Okužbe s HPV so zelo pogoste, saj se vsaj enkrat v življenju okužimo skoraj vsi. Okužba se prenaša s tesnimi stiki s kožo ali sluznico okužene osebe, na primer s spolnimi odnosi. Prenese se lahko tudi z matere na novorojenčka ob porodu.