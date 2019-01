Đoković in Williamsova prek najstnikov do osmine finala

Melbourne, 19. januarja - Srb Novak Đoković in Američanka Serena Williams sta najnovejši veliki imeni, ki sta se prebili do osmine finala prvega teniškega turnirja za veliki slam sezone v Melbournu. V tretjem krogu sta brez večjih težav premagala najstniška nasprotnika. Med zadnjih 16 na OP Avstralije se je uvrstila tudi zmagovalka US Opna Japonka Naomi Osaka.