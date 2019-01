Prvaki prvič predstavili poletno okrepitev, zabeležili novo zmago

Los Angeles, 19. januarja - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Golden State Warriors so v noči na soboto prvič na parketu lahko računali na poletno okrepitev, centra DeMarcusa Cousinsa, ki se je vrnil po poškodbi ahilove tetive, in tudi z njegovo pomočjo prišli do prepričljive zmage s 112:94 v gosteh proti moštvu Los Angeles Clippers.