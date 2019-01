Trump zahteva zid, migranti kopljejo rove pod zidom

Washington, 19. januarja - Ameriški mejni agenti so pred dnevi v Arizoni presenečeno sprejeli skupino okrog 400 migrantov, ki so skopali rov pod mejnim zidom in se predali oblastem ter zaprosili za azil. Predsednik ZDA Donald Trump še vedno zahteva denar za zid in svari pred novimi karavanami migrantov na poti v ZDA.