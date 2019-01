Boj proti sovražnemu govoru in zločinom iz sovraštva letos prioriteta za generalnega sekretarja ZN

New York, 19. januarja - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v petek na novinarski konferenci predstavil svoje prioritete v letošnjem letu in na prvo mesto postavil boj proti sovražnemu govoru in zločinom iz sovraštva, pri čemer je opozoril, da ne bi smeli pozabiti na nauke iz 30. let prejšnjega stoletja in druge svetovne vojne.