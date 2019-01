Wall Streetu se mudi nadoknaditi izgubljeno ob koncu lanskega leta

New York, 19. januarja - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili še en izjemen trgovalni teden in osrednji indeksi so napredovali za okrog tri odstotke. Za rast ob koncu tedna je najbolj zaslužno namigovanje, da se morda obeta trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko, čeprav še ni znanega nič konkretnega.