Uprava Nove KBM z novim članom

Ljubljana, 19. januarja - Nadzorni svet Nove KBM je po odhodu člana uprave Josefa Gröblacherja na njegovo mesto imenoval Aytaca Aydina. Gre za strokovnjaka z več kot 17-letnimi mednarodnimi izkušnjami na področju bančništva, svetovanja, tehnologije in operativnih procesov, ki bo do izpolnitve regulatornih zahtev opravljal funkcijo prokurista banke, so sporočili z Nove KBM.