Škofljica, 18. januarja - V naselju Pijava Gorica v občini Škofljica se je dopoldne v mizarskem podjetju pripetila tragična nesreča. Med zlaganjem ivernih plošč so se te podrle na delavca, ki pa je kljub posredovanju gasilcev PGD Pijava Gorica in ljubljanskih reševalcev nujne medicinske pomoči podlegel poškodbam, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.