Indeks na Ljubljanski borzi ta teden s skoraj petodstotno rastjo

Ljubljana, 18. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi je v tem tednu pridobil 4,96 odstotka vrednosti in se oblikoval pri 843,70 točke. Vlagatelji so v petih dneh opravili za okoli 5,24 milijona evrov poslov, največ ponovno s Krkinimi delnicami. Daleč največjo rast so med blue chipi v petih dneh zabeležile delnice Telekoma Slovenije.