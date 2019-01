V SD za ničelno toleranco do nasilja

Ljubljana, 18. januarja - Toleranca do vsakršnega nasilja, tako tudi do nasilja nad ženskami, mora biti ničelna, opozarjajo v SD. Na vlado so zato v četrtek naslovili pisno poslansko pobudo za odpravo pridržkov, ki jih je Slovenija uveljavila pri ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami.