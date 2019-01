V New Yorku konec meseca na dražbo risbi Rafaela in Rubensa

New York, 20. januarja - Avkcijska hiša Sotheby's v New Yorku bo 30. januarja pripravila dražbo del starih mojstrov. Med najzanimivejšimi deli na dražbi bosta po pisanju spletnega portala artdaily.com na novo odkrita Rafaelova risba vojščaka in študija moškega akta Petra Paula Rubensa. Ponudili bodo tudi izjemno zbirko nizozemskih risb in akvarelov iz 18. stoletja.