Slovenska znanstvena fundacija s priznanji za komunikacijo znanosti

Ljubljana, 22. januarja - Slovenska znanstvena fundacija bo danes podelila več priznanj za dosežke posameznikov, skupin in organizacij, ki se posvečajo komunikaciji znanosti, o znanosti in za znanost s splošno javnostjo, in sicer Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, častni naziv zvezda 24. slovenskega festivala znanosti ter komunikator znanosti leta 2018.