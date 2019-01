Priprli 32-letnega osumljenca treh ropov prodajaln v Kamniku

Ljubljana/Kamnik, 18. januarja - Kamniški policisti so odvzeli prostost 32-letnemu moškemu, osumljenemu treh ropov prodajaln v Kamniku, ki jih je zagrešil decembra in januarja. Prodajalkam je vsakokrat zagrozil z nožem, svoj videz pa prikrival s pokrivali. Njegovo identiteto so policisti potrdili, ko so preiskovali kaznivo dejanje nasilja v družini, so pojasnili policisti.