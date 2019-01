Stekla bo sečnja dreves med Tivolijem in vilo Marija Vera

Ljubljana, 21. januarja - V gozdu med Tivolijem in vilo Marija Vera bo danes stekla sečnja dreves, ki bo predvidoma trajala do 15. februarja. Za sečnjo so delavci Zavoda za gozdove Slovenije označili 74 dreves oz. 141 kubičnih metrov lesa. Obiskovalce gozda na zavodu naprošajo, da se v času sečnje izogibajo delovnemu območju.