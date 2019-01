Pariz, 19. januarja - Mineva 180 let od rojstva francoskega postimpresionističnega slikarja Paula Cezanna (1839-1906). Cezanne je postavil temelje modernemu likovnemu ustvarjanju ter vplival na Gauguina in Van Gogha. Vplival je tudi na kubiste in fauviste ter abstraktno umetnost 20. stoletja.