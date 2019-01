Na spletu se je pojavilo več kot 700 milijonov ukradenih poštnih naslovov in gesel

Sydney, 18. januarja - Na spletu so odkrili bazo podatkov s skoraj 773 milijoni različnih ukradenih spletnih poštnih naslovov in 22 milijoni unikatnimi gesli, ki odklenejo dostop do ukradenih poštnih naslovov. Na zbirko je v začetku tedna po naključju naletel avstralski strokovnjak za informacijsko varnost Troy Hunt, poroča nemška tiskovna agencija dpa.