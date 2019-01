Nadal z lekcijo še za enega mladega Avstralca, Čilić s preobratom

Melbourne, 18. januarja - Španski teniški as Rafael Nadal se je brez težav uvrstil v osmino finala odprtega prvenstva Avstralije. Nadal, ki na prvem letošnjem turnirju za veliki slam še ni izgubil niza, je v dveh urah in 24 minutah s 6:1, 6:2 in 6:4 izločil 19-letnega Avstralca Alexa De Minaura. V osmini finala je po velikem preobratu tudi lanski finalist Hrvat Marin Čilić.