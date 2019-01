Erjavec v ponedeljek na uradnem obisku v Makedoniji

Ljubljana, 18. januarja - Minister za obrambo Karl Erjavec se bo v ponedeljek na povabilo makedonske kolegice Radmile Šekerinske mudil na uradnem obisku v Makedoniji. Z obiskom želi Slovenija izkazati podporo dogovoru Grčije in Makedonije o spremembi imena slednje in ustavnim spremembam, so danes sporočili z obrambnega ministrstva.